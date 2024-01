Caffè al bar? Quello italiano il peggiore al mondo | ecco cosa ci beviamo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Il miglioredelsi beve in Italia. No, in realtà sta diventando il peggiorvenduto e bevuto al. Affermazione forte, quasi da choc. Ma lo dichiara Gamberorosso, famoso e autorevole network di enogastronomia, che presenta un'indagine sul, ie tutto ilche gira intorno a queste che sono sempre state eccellenze del made in Italy. Eccellenze, sì, ma siamo sicuri che questa sia ancora la realtà? ci si chiede nel proporre l'inchiesta. E la sostanza, in sintesi, è la seguente: tra gli addetti ai lavori ènota, aprire unè molto semplice, non servono business plan, capitali da investire e neppure un prestito in banca. Basta rivolgersi a una torrefazione. Ma non bisogna aspettarsi un ...