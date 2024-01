Burnout festivo | cos’è e come combatterlo | i consigli utili

Leggi su cityrumors

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Le feste sono ormai terminate da un pezzo eppure tornare alla vita di tutti i giorni non è facile: ecco alcuniIl rientro dalle vacanze non è mai semplice, soprattutto se avviene dopo diversi giorni. Già quando si stacca la spina dal lavoro per un paio di giornate, magari nel fine settimane, il lunedì si fa fatica a ripartire con la solita routine, figuriamoci quindi cosa accade quando stacchiamo la spina per un tempo maggiore.– Cityrumors.it (PixaBay) A tal proposito, avete mai sentito parlare del ‘’? Noto anchesindrome da rientro, è una sorta di ‘malessere’ che dà una serie di sintomi fisici e psicologici che fanno affrontare con difficoltà le attività da svolgere durante le giornate che seguono le festività ...