“Buon compleanno Paolo” Meloni ricorda Borsellino | “E’ per lui che iniziai a fare politica”

(Di venerdì 19 gennaio 2024) “Il 19 gennaio 1940 nasceva. È per lui che. Ed è nel suo nome, e nel nome di tutti coloro che hanno sacrificato la vita per combattere la criminalità organizzata, che prosegue il nostro impegno nella lotta alla mafia, giorno dopo giorno”. E’ l’incipit di un post con il quale il premier rammenta il giorno della nascita del magistrato assassinato dalla Mafia. Il ricordo del suoarriva dal cuore di Giorgia. L’augurio che questo giorno riporti alla mente l’esempio e il sacrificio di un uomo al quale l’Italia deve molto.: “Nel tuo nome prosegue il nostro impegno” La premieroltre a rammentare la svolta nella sua ...

Buon compleanno Peppa ! L’evento AL cinema PER festeggiare VENT’ anni DI avventure INSIEME, LA BENIAMINA DEI PIÙ PICCOLI ASPETTA NELLE SALE TUTTI I ... (romadailynews)

Una ventata di spensieratezza e giovialità che porta con sé ora giocando a biliardino, ora ballando e cantando una canzone di. Infatti, Sophie di Edimburgo sabato compirà 59 anni e ...Oggi Paolo Borsellino avrebbe compiuto 84 anni. Una vita trascorsa per e nella 'sua' Palermo. Con una parentesi a Marsala. Il 19 dicembre 1986 Borsellino chiese infatti e ottenne di essere nominato ...Alcuni concorrenti, come Paolo e Letizia, si sono poi uniti agli auguri di buon compleanno a Mirko e hanno dimostrato anche loro affetto nei confronti dell’ex concorrente. A fare gli auguri a Brunetti ...La madre di Greta Rossetti sorprende tutti e confeziona dei dolci auguri per il ragazzo rietino: a che gioco si sta giocando