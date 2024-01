Brock Lesnar | che piani ha per lui la WWE?

(Di venerdì 19 gennaio 2024) È certamente uno degli atleti più tecnici, carismatici e vincenti degli ultimi anni di. Un “mostro” del ring che spesso ha ballato tra i ruoli heel e face della Federazione di Stamford. Uno dei pochi che è riuscito a incassare, in qualsiasi situazione, il gradimento del pubblico diventando per molto tempo uno dei volti di spicco del wrestling a stelle e strisce. Quindi mondiale. L’assenza di un fenomeno comesi fa certamente sentire, con il pubblico che si domanda quando potrà rivedere la Bestia al centro di un ring. Un punto interrogativo che potrebbe essere stato dissipato, per la gioia dei fan, proprio in questi ultimi giorni. Quando potremo rivedere il quarantaseienne in azione? Presto. Anzi: prestissimo. (Credit foto –)Attenzione, perché il combattente del Dakota potrebbe presto tornare sul ...

GUNTHER si è imposto in breve tempo come uno dei wrestler più importanti di tutta la WWE. Il suo regno come Intercontinental Champion è ... (zonawrestling)

L’ultima apparizione di Brock Lesnar in WWE è stata a SummerSlam, quando venne sconfitto da Cody Rhodes. Da allora non è più stato visto in TV ... (zonawrestling)

Nella sua carriera, The Undertaker ha totalizzato 21 vittorie consecutive nella WrestleMania fino al 2014, quando è stato battuto da. Michelle McCool è la sua terza e attuale moglie. I ...Nella sua carriera, The Undertaker ha totalizzato 21 vittorie consecutive nella WrestleMania fino al 2014, quando è stato battuto da. Michelle McCool è la sua terza e attuale moglie. I ...Il primo trailer di Indiana Jones and the Great Circle non lascia certo indifferenti, tra scene incredibili e dettagli da scoprire.WWE, La figlia di Becky Lynch e Seth Rollins appare per la prima volta in tv -VIDEO Il ritorno di Brock Lesnar in WWE è previsto a breve Le ultime su di lui WWE, Infortunio per Seth Rollins a Raw Le ...