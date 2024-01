Borsa in fermento Dal risiko bancario alle privatizzazioni | tutte le novità

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 19 gennaio 2024) E’ di nuovoinper alcune operazioni straordinarie, che potrebbero interessare partecipate statali e banche. Piazza Affari le ha salutate con importanti rialzi delle società coinvolte, all’inizio di un anno che sembra decisivo per diverso operazioni, dalla rete unica di TIM alla cessione di una quota di minoranza dell”Eni, senza dimenticare le banche, di nuovo al centro di operazioni di consolidamento del tutto inattese. Governo pronto a far cassa con l’Eni Il governo ha da tempo annunciatoper circa 20 miliardi di euro, pari all’1% del PIL, entro il 2026, per abbattere il debito pubblico, anche in vista dell’operatività del nuovo e stringente Patto di stabilità nel 2025.che, secondo l’agenzia Bloomberg, potrebbero riguardare una partecipazione fino al 4% di Eni. In ...