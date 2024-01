Borghi | “Al Milan serve tempo | ma non lo diamo Reijnders…”

Non fosse per la voce pacatissima, bassa, i concetti che Giampiero Borghini esprime sull’attuale situazione politica milanese nell’intervista al ... (ilfoglio)

...10 Rubrica: Croquetas - Bugo DOMENICA 21 GENNAIO 2024 ore 12:00 Rubrica: Vocabolario- ...50 Speciale: Top Gol Fiorentina - Juventus ore 17:56 Calcio Serie A F:- Como (diretta esclusiva ......- Roma domenica sera che con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo Gobbi ha superato 1,6 milioni di audience e Juventus - Sassuolo martedì sera che con il racconto di Stefanoe ...Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi, giovedì 18 gennaio 2024: Borghi: "Ti capita questa ecatombe di ...Udinese-Milan, da guardare in streaming su DAZN ... La telecronaca è di Stefano Borghi, il commento tecnico di Fabio Bazzani. Sedicesima posizione in classifica per i friulani a quota 18 (come il ...