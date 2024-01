Bonus Psicologo 2024 | requisiti | importi e come richiederlo

(Di venerdì 19 gennaio 2024), ecco– Il disagio psicologico giovanile, specie nella delicatissima fase della adolescenza, è letteralmente esplosoconseguenza delle restrizioni e dei lockdown ai tempi del Covid. Tra i numerosiper famiglie, e in particolare tra quelli rivolti alle famiglie con figli in età scolare, Ilè una misura inizialmente pensata dal governo Draghi per mitigare l’impatto devastante, anche dal punto di vista della salute mentale, della pandemia. Infatti,vedremo, il lockdown e le varie restrizioni hanno inciso molto sul benessere mentale dei nostri ragazzi.>>> Si torna a scuola! Ecco tutti iper le ...

Introdotto con Decreto – legge numero 228/2021 per far fronte alle conseguenze dell’emergenza COVID-19 in termini di depressione, ... (leggioggi)

Ai nastri di partenza le domande per il2023 - 2024 . Il 10 gennaio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della Salute del 24 novembre scorso, con il riparto tra le Regioni dei fondi: 5 ...: Sconto fino a 50 euro per seduta di psicoterapia, con un importo massimo variabile in base all'ISEE.Bollette Telefoniche: Sconto del 50% sul canone di accesso alla rete ...e percorsi di sostegno psicologico individuale o di gruppo. Come richiedere il contributo destinato ai caregiver Come già anticipato, il bonus caregiver 2024 cambia da Regione a Regione, in base ai ...La legge di Bilancio ha introdotto delle modifiche significative per quanto riguarda i bonus bollette 2024 destinati alle famiglie in condizioni disagiate, sia dal punto di vista economico che fisico.