Bonus facciate | maxi truffa da 4 milioni di euro | tre arresti

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNella giornata odierna, al termine di un’articolata attività d’indagine delegata e coordinata da questa Procura della Repubblica, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre indagati, per i delitti diaggravata ai danni dello Stato, riciclaggio ed autoriciclaggio di ingenti crediti di imposta illecitamente acquisiti, afferente a inesistenti lavori edili del c.d.Facciata. Nella stessa indagine risultano coinvolte altre sei persone indagate per riciclaggio dei proventi illeciti ottenuti. È stato eseguito, altresì, un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip presso il Tribunale di Avellino, fino alla concorrenza della somma pari di €. 300.885,88, nei confronti degli indagati e delle società ...

