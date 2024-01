Bonomi Confindustria | ' L' Ue non è più solidale | deve tornare ad occuparsi delle imprese e dell' occupazione'

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Un'Unione Europea non piùcome ai tempi del Covid ma un'entità che ragiona per egoismi personali e che non aiuta le. E' questo l'amaro quadro che Carlo, presidente di ...

E' questo l'amaro quadro che Carlo, presidente di, traccia in un'intervista mentre si trova al World Economic Forum di Davos. "L'Europa è stata solidale dopo il Covid, creando il ...Gli oltre 3100 post pubblicati mi hanno permesso di primeggiare insieme a personalità del calibro del presidente diCarloe dell'amministratore delegato di Ducati Corse Claudio ...Carlo Bonomi: «L'Europa è stata solidale dopo il Covid, creando il Next generation Eu e il fondo Sure. Ma da lì in avanti è tornata la vecchia Europa, ogni Stato per conto suo. Questo significa non co ...Il governo italiano starebbe pianificando la vendita fino al 4% di Eni in ottica di riduzione del debito pubblico. Nel mentre, Bonomi fa la ramanzina all’Europa che lascia ogni Stato per conto suo e, ...