Bologna | bloccarono tangenziale | condannati 3 attivisti di Ultima Generazione

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Sono statiin abbreviato a sei mesi, dal Gup del Tribunale di, i tre ambientalisti diche vennero arrestati lo scorso 2 novembre per aver bloccato laper circa un'ora. La condanna è per i reati di violenza privata e interruzione di pubblico servizio (pena sospesa e non menzione). Assolti invece dalle accuse di danneggiamento, manifestazione non autorizzata e inottemperanza al foglio di via. Due si erano cosparsi le mani con del cemento a presa rapida in modo da rimanere bloccati sull'asfalto e si era reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 per liberarli. I tre, Ettore, Silvia e Mida, difesi dagli avvocati Elia De Caro e Mimma Barbarello, dopo l'arresto vennero sottoposti a misure cautelari (divieto di dimora e obbligo di ...

