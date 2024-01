Bologna a 30km h fa le sue prime multe | ora le giornate scorrono tutte al rallenty

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 gennaio 2024) A luglio ci hanno detto chesarebbe diventata città 30, nel senso che TUTTI, ma proprio TUTTI sarebbero dovuti andare a trenta all’ora, nella quasi totalità delle strade, a qualsiasi ora. “Bene”, hanno detto TUTTI, in realtà hanno detto “male”, però era estate, la gente cominciava ad abbandonare la città per le vacanze, i vigili non facevano, quindi non è cambiato molto, anzi non è cambiato proprio niente. Ci hanno detto “in questi mesi vi dovete abituare. Sarà una rivoluzione culturale”. “Bene” hanno detto TUTTI, tanto nessun vigile faceva le, TUTTI hanno continuato a guidare come prima e nessuno si è minimamente sforzato di abituarsi al nuovo che stava avanzando. Ci hanno detto “Guardate che da gennaio inizieremo a fare le”. “Bene” hanno detto TUTTI, aggiungendo “ci penseremo poi a gennaio” ...