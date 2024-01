Bollette luce e gas | in crescita le chiamate di operatori “aggressivi” | le linee guida

(Di venerdì 19 gennaio 2024) L’Unione Europea ha stabilito ormai da diverso tempo come qualsiasi consumatore può liberamente scegliere il fornitore di energia e il tipo di offerta alla quale aderire. Allo stesso modo, un consumatore può decidere di cambiare il proprio fornitore in qualsiasi momento, senza penali. Negli ultimi mesi si sono moltiplicate lecommerciali di call center eche spingono gli utenti a siglare contratti paventando l’interruzione delle forniture di gas in caso di mancata scelta di un operatore sul libero mercato. Anche con pratiche e modalità piuttosto aggressive. Motivazioni false, in quanto in caso di mancata scelta di un nuovo gestore nessuna utenza sarà interrotta. Di seguito tutti i consigli di Adiconsum Bergamo e lesu come agire nel mercato libero e in quello tutelato. Gli importi delle ...

Arera ogni tre mesi per lae, da ottobre 2022, ogni mese per il gas cambiava il prezzo. ... le garanzie (deposito cauzionale, domiciliazione del pagamento delle), le modalità di ...... soprattutto a livello economico, tanto da non avere il denaro sufficiente per pagare le. ... non avendo nemmeno i soldi per pagare la, togliendosi anche il cibo per far mangiare Gaia , ...In arrivo nuove agevolazioni e aiuti da parte dello Stato. Ecco i nuovi bonus per chi ha un ISEE basso e vuole approfittarne ...Con la fine del mercato tutelato i prezzi del gas sulle bollette rischiano di alzarsi. Come evitare le truffe con i consigli dell'esperto ...