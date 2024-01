Bolletta “da infarto” per una 96enne | “Per fortuna che il mio cuore è forte”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Cifre da capogiro sono quelle arrivate nei giorni scorsi alla signora Giuseppina Giavelli, 96 anni di Sassuolo (Modena). L’anziana donna ha ricevuto nella casella della posta da Hera, una fattura per il consumo dell’acqua di ben 24mila euro. Una spesa alta e piuttosto differente da quelle solite da poche decine di euro, come le precedenti, che risultavano tutte pagate. Lasotto shock, racconta la Gazzetta di Modena, si ètamente accorta dellaprima che l’importo venisse prelevato dal suo conto corrente, bloccando il pagamento tramite la banca e incaricando il nipote di chiamare Hera, la società che gestisce il servizio idrico per avere chiarimenti. La “vera”della, tra l’altro, era infatti di gran lunga inferiore: 55 euro e non 24mila. “Per ...