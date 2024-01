Bolletta da 24mila euro per un’anziana di 96 anni | “Ho rischiato l’infarto” L’assurdo caso

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Hadi avere un vero e proprio malore quando, leggendo unaarrivatale per posta, ha letto l’esorbitante cifra di oltre. Una spiacevolissima sorpresa, quella che si è trovata di frontesignora di Sassuolo, in provincia di Modena. Giuseppina Giavelli, 96, era ovviamente abituata a ben altre cifre per il consumo domestico dell’acqua, tanto da aver autorizzato il prelievo bancario diretto. Quando ha ritirato l’ultimaa, fortunatamente appena prima che la banca potesse autorizzare il prelievo del denaro dovuto, si è trovata davanti a una cifra da capogiro: più diper un’utenza divisa con altre due persone.La donna ha raccontato quanto le è accaduto ai microfoni della ...

La disavventura capitata a un'anziana vedova di Sassuolo, che nella posta ha trovato lada capogiro. Dopo la richiesta di chiarimenti il lieto fine: l'importo spropositato era dovuta a una perdita occulta del suo ...Anche in questo caso si è trattato di unainviata per errore, ma che poteva costare ... Pensare aeuro di perdite era francamente impossibile' . About Post AuthorNoi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...Giuseppina Giavelli, 96 anni, ha ricevuto negli scorsi giorni una bolletta dell’acqua da 24mila euro a Sassuolo ...