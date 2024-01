Bochum-Stoccarda sabato 20 gennaio 2024 ore 15 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Non è stato l’inizio che i tifosi dellosi sarebbero aspettati: in quel di Monchengladbach la squadra di Hoeness esce sconfitta per 3 a 1 e vede incalzare Lipsia e Dortmund nella lotta per un posto Champions. Per gli svevi c’è possibilità di ritrovare la retta via già quest’oggi, nella trasferta sul campo del. Squadra ostica quella di Leitl, che ha InfoBetting: Scommesse Sportive e