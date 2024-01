Bobby Sox è il nuovo singolo dei Green Day da Saviors testo e traduzione

... quelli di trent'anni fa! QUOTES SCORE TRACCIA PER TRACCIA: Voto 7,50 The American Dream Is Killing Me - Voto 7,50 Look Ma, No Brains! - Voto 7,00- Voto 7,50 One Eyed Bastard - Voto 7,50 ...Foto: Sacha Lecca per Rolling Stone US La parte dedicata a Saviors si è chiusa con la giocosa e bisexe con 1981 , tributo ai primi giorni di MTV. Siccome hanno fatto i primi sei pezzi dell'...la band americana si presenta all'appuntamento con questo lavoro lanciando anche il video del nuovo singolo "Bobby Sox" dopo l'improvvisata nella metropolitana di New York accompagnati da Jimmy Fallon ...16 gen 2024 - Abbiamo ascoltato in anteprima il nuovo disco di Billie Joe e soci: il racconto dei brani dell’album ...