Blitz interforze al Parco Verde di Caivano | 250 uomini impegnati

Nuovo maxia Napoli . Riflettori sul Rione Salicelle di Afragola , dove all'alba di giovedì 28 settembre ... carabinieri e Guardia di Finanza, per una operazionead alto impatto. Ondata ...Come riferito dal ministero dell'Interno, Matteo Piantedosi, il maxiè stato deciso "in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica , in prefettura", ha scritto sul social ...In particolare il centro, di là dalle prossime scelte sul territorio, ormai da mesi è tenuto sotto controllo in maniera capillare, L’ultimo maxi blitz nella serata di ... le forze dell'ordine per i ...Perquisizioni e controlli al Parco Verde sono scattati all'alba: è in corso un nuovo servizio ad alto impatto con 250 uomini di polizia, carabinieri e guardia di finanza impegnati a Caivano. Un ...