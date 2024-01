Blitz al Parco Verde di Caivano | 250 agenti in campo

Leggi su tpi

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Dall’alba è in corso un’operazione ad “alto impatto” della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza a, in provincia di Napoli. L’area interessata è quella del “” e delle località limitrofe, dove circa 250 operatori delle diverse forze dell’ordine sono impegnati nell’esecuzione di numerose perquisizioni e controlli. Un servizio, quello messo instamane, che vede coinvolti anche i reparti specializzati come la Polizia Scientifica, le Unità Cinofile antidroga della Polizia di Stato, il Nucleo Cinofili antidroga, dei Uopi, pattuglie della Polizia Stradale, del Reparto Prevenzione Crimine Campania e del Reparto Mobile, la Compagnia dei Carabinieri die il Reparto del Gruppo di Castello di Cisterna; inoltre, la Guardia di Finanza con la ...