Bimbo morto di stenti | la disperazione della mamma | “Sono in un incubo vivente | non mi sveglierò più”

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Il Regno Unito è ancora scosso dalla notizia terribile di un bambino di due annidiaccanto al padre, stroncato da un infarto nella loro casa di Skegness, nel Lincolnshire. La madre del piccolo, che era separata dal marito, rilascia una drammatica intervista al Sun. L’uomo aveva ottenuto in affidamento il figlio, uno dei tre avuti dalla coppia.Leggi anche: Addio a Shawn Barber, campione di salto in alto: aveva solo 29 anni Secondo quanto si apprende, un assistente sociale, che aveva il compito di vigilare su questa famiglia ritenuta ‘difficile’, il 2 gennaio si è recato nella casa di Skegness per vedere il, ma dopo aver bussato non aveva ottenuto alcuna risposta. I corpi senza vita di padre e figliopoi stati trovati una settimana dopo, il 9 gennaio. Il racconto terribile ...

