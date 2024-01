Bill Gates da Meloni e Mattarella | filantropo o monarca? Le mire del magnate su cultura | sapere e tecnologie

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Mentre i giornalisti statunitensi si interrogano sul mito credulone dei filantropi miliardari,viene accolto a Roma come un capo di Stato. In queste ore ha incontrato Giorgiae il presidente della Repubblica Sergioma dall’entourage della premier italiana è subito trapelato le posizioni distanti tra i due, non solo sull’Intelligenza Artificiale, di cuiè grande propugnatore, ma anche sulla green economy e i cambiamenti climatici. Segui su affaritaliani.it

I temi trattati durante l'incontro, secondo quanto si apprende, sono stati soprattutto Africa, sviluppo e ...Fiducia in Meloni poco sopra il 40%. Calano FdI e Pd, salgono M5S e Lega. Sondaggio Leggi anche/: un filantropo o un monarca a Roma Obiettivi nascosti del magnate La fiducia degli italiani in Giorgia Meloni si attesa a poco più del 40% . Le intenzioni di voto registrate da Termometro ...Un faccia a faccia per parlare di temi che sono le sfide del nostro tempo. Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale Bill Gates, il co-presidente e fondatore della Fondazione Bill&Melinda Gates, in ...Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha incontrato oggi il fondatore di Microsoft, Bill Gates, in un colloquio che ha toccato temi cruciali come la salute globale, l’innovazione e la transizione en ...