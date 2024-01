Bifest 2024 | tra i premiati Matteo Garrone e Paola Cortellesi

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Roma, 19 gen. (askanews) – In occasione del– Bari International Film e Tv Festival – che si svolgerà dal 16 al 23 marzo, promosso dalla Regione Puglia e prodotto dalla Fondazione Apulia Film Commission (con la direzione artistica di Felice Laudadio) sono stati annunciati i premi che verranno conferiti ai film italiani della più recente produzione, valutati dalla commissione critici del: il Premio Franco Cristaldi per il miglior produttore va a Mario Gianani, Lorenzo Gangarossa per C’è ancora domani di; il Premio Mario Monicelli per il miglior regista aper Io capitano; il Premio Ettore Scola per la regista rivelazione aper C’è ancora domani. Premio Furio Scarpelli per la migliore ...