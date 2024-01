Biden e Ue incalzano Netanyahu | soluzione a due Stati altrimenti sarà imposta dall' esterno

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Dopo 27 giorni di silenzio e gelo il presidente Usa Joeè tornato a parlare con Benyamin, per ribadirgli che gliUniti continuano a puntare sulla creazione di uno Stato ...

Dopo 27 giorni di silenzio e gelo il presidente Usa Joeè tornato a parlare con Benyamin Netanyahu, per ribadirgli che gli Stati Uniti continuano a puntare sulla creazione di uno Stato palestinese malgrado il premier israeliano appena ieri l'abbia ...Dopo 27 giorni di silenzio e gelo il presidente Usa Joeè tornato a parlare con Benyamin Netanyahu, per ribadirgli che gli Stati Uniti continuano a puntare sulla creazione di uno Stato palestinese malgrado il premier israeliano appena ieri l'abbia ...Dopo 27 giorni di silenzio e gelo il presidente Usa Joe Biden è tornato a parlare con Benyamin Netanyahu, per ribadirgli che gli Stati Uniti continuano a puntare sulla creazione di uno Stato palestine ...