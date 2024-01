Betis | dal messaggio affettuoso di Borja al rispetto di Miranda | così lo spogliatoio saluta Guardado

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 19 gennaio 2024) 2024-01-19 12:13:03 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie ALiga pervenuta in redazione: El di AndrésÈ un chiaro esempio del fatto che per lasciare il segno in un club non è necessario essere una superstar o un grande realizzatore. Tutto quello che devi fare è lasciare fino all’ultima goccia di sudore sul campo, difendere lo scudetto con tutta l’anima ed essere, dall’inizio alla fine, un professionista esemplare. Qualcosa che nel caso del centrocampista messicano si è più che realizzato durante la sua esperienza da giocatore biancoverde, dove ha saputo costruire la storia più preziosa della sua lunga carriera professionistica. Europa. Lui piccolo Principe torna nel suo Paese per lasciare l’ultimo segno della sua carriera sui campi da gioco davanti ai connazionali, nella Club Len. Ma se ne va lasciando ...