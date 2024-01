Berrettini | odio e silenzi | l’indiscrezione è una doccia fredda

Leggi su ilveggente

(Di venerdì 19 gennaio 2024), non c’è davvero pace per il tennista romano: ennesima, meglio mettersi l’anima in pace. L’social che il popolo del web gli sta vomitando addosso è davvero inquantificabile. Come se Matteo, sotto sotto, godesse del fatto di essere stato costretto, nei giorni scorsi, a ritirarsi dagli Australian Open. Manco l’avesse fatto apposta, a partire per la terra dei canguri per poi ritirarsi alla vigilia dell’esordio. Matteo(LaPresse) – ilveggente.itÈ questo, in soldoni, il social pensiero sulle ultime vicissitudini del campione romano. Già, e poi c’è lei, la presunta mangiauomini che avrebbe succhiato a Matteo la voglia di giocare a tennis, come i vampiri fanno con le loro vittime inconsapevoli. Perché non dobbiamo e non possiamo dimenticare ...