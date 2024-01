Bergamo | la scuola Fantoni decora il Comando di Polizia Locale

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Inaugurato venerdì mattina alla sede di via Coghetti dellaun grande interventotivo (360cm x 230cm) ad opera degli allievi del Liceo Artistico dellad’Arte A.indirizzo Arti Figurative. Saranno dunque le immagini realizzate dagli studenti are la zona di accoglienza per il pubblico. Tra la ventina di progetti sottoposti alla “giuria” della, è risultata vincitrice l’immagine della studentessa Irma Modonutti. “Finalmente – dice Gabriella Messina, Comandante della– possiamo ammirare questa bellissima opera. Il progetto è nato nel 2018 grazie ad un nostro collega, Tiziano Silvetti, ex studente dell’Istituto, e al prof. Spreafico che hanno voluto trovare una modalità per ...