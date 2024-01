Bergamo Jazz | nozze di zaffiro fra tanta musica | incontri e didattica

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Annunciati nei mesi scorsi i concerti al Teatro Donizetti e al Teatro Sociale, la Fondazione Teatro Donizetti, con il Comune di, presenta il programma completo di2024:nei teatri, nei musei, nei locali della città, ma anchecon altre arti e spazio per la. Un Festival che, giunto alla 45esima edizione, la prima con la Direzione Artistica del sassofonista americano Joe Lovano, è appuntamento imprescindibile per gli appassionati provenienti da tutta Italia e, sempre più numerosi, dall’estero. Realizzato con il contributo di MIC – Ministero Italiano Cultura, Allianz (Main Partner della Fondazione Teatro Donizetti) e altri sponsor privati,2024 vede l’apporto di numerose ...

...e si distingue in seguito come originale interprete nonché autrice di progetti musicali trae ... E' docente di Canto Moderno presso il Conservatorio di musica Gaetano Donizetti di. "Il ...Dizzy, particolarmente di buon umore, con uno scarponcino da alpino donatogli ada dove proveniva, diceva a Ponty che le loro musiche avevano ogni diritto di convivere: "Ilha sempre ...IL PROGRAMMA. Il sassofonista americano presenta la rassegna di musica dal titolo «The Moment of Now»: eventi intrecciati con musica, arte e danza. Eventi per le giovani band firmati da Tino Tracanna.L’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, presenta, giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20 gennaio, Giovanni Mirabassi Quartet special guest Toku. Giovanni Mirabassi, il pianista italiano più lirico della sua ...