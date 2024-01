' Benvenuto Cyril' | il Napoli ufficializza il neo acquisto Ngonge

". Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato l'acquisto diNgonge, 23nne esterno destro. Il belga arriva al club azzurro dal Verona per circa 20 ......Napoli ha acquistatoNgonge dall'Hellas Verona. C'è l'annuncio di Aurelio De Laurentiis sui social, come ormai da prassi: con un post su Twitter, ora X, il patron azzurro ha dato il...13.01 17:39 - DAZN - Napoli, Rrahmani: "Spero che il ritiro ci sia servito, sono felice del gol, ma non sono contento per i tanti gol subiti quest'anno" ...Cagni, ex allenatore tra le altre di Sampdoria ed Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte per fare il punto sul Napoli. Gigi Cagni, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ...