Benevento Libr-Aria | domani appuntamento con Eraldo Affinati

... dall'altro l'evento conclusivo del Concorso 'Disegna la tua- Aria', promosso dal Comune di- Assessorato alla Cultura e alle Biblioteche in collaborazione con l'...... dall'altro l'evento conclusivo del Concorso 'Disegna la tua- Aria', promosso dal Comune di- Assessorato alla Cultura e alle Biblioteche in collaborazione con l'...Nuovi abbandoni nell'ambito dell'attività medica territoriale per il pensionamento di due medici di base e per la cessazione della convenzione di uno specialista ambulatoriale ...Cosa si fa questo week end a Benevento e in provincia Scopriamo insieme tutti gli appuntamenti in cartellone per questo fine settimana di gennaio: concerti, sagre, mostre, presentazioni di libri, ope ...