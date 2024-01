Benevento | controlli per la ‘movida’ | emessi due daspo urbani

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Questore della Provincia diha emesso due divieti di accesso alle aree urbane, noti anche come“Willy”, per due differenti episodi che si sono verificati nello scorso mese di dicembre nei luoghi ove si svolge la “movida” del capoluogo. Il primo provvedimento, con il quale è stato disposto il divieto di accesso a tutti gli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento siti nel comune die di stazionamento nelle immediate vicinanze di essi per un periodo di tre anni, è stato irrogato nei confronti di un uomo in possesso di un coltello, che nel corso di una rissa aveva gravemente ferito un avventore di un locale pubblico del centro storico. Analoga misura interdittiva è stata adottata nei confronti di un’altra persona che mentre era intenta ad impossessarsi con violenza di ...

Benevento : Intensificati i controlli in occasione delle festività di natale e capodanno per prevenire reati di spaccio nel corso della settimana ... (puntomagazine)

' Più educazione stradale, piùe via la patente a chi sbaglia, a chi uccide, a chi causa incidenti, a chi guida ubriaco o ... Matteo Salvini , durante un sulla sicurezza stradale aCosì il vice premier Matteo Salvini rispondendo ai giornalisti aa margine di un convegno ... "Più educazione stradale, piùe via la patente a chi sbaglia, a chi uccide, a chi causa ...Cosa si fa questo week end a Benevento e in provincia Scopriamo insieme tutti gli appuntamenti in cartellone per questo fine settimana di gennaio: concerti, sagre, mostre, presentazioni di libri, ope ...Annuncio vendita Hyundai Tucson 1.7 CRDi Comfort usata del 2017 a Pratola Serra, Avellino nella sezione Auto usate di Automoto.it ...