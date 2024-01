Bellizzi | furto aggravato | arrestato un uomo

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Il 18 gennaio i Carabinieri della Stazione dihanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di un, per. Secondo l’ipotesi accusatoria l’indagato nell’ottobre 2023, dopo essersi impossessato delle chiavi di un’abitazione custodite all’interno di un’auto, si sarebbe introdotto nell’immobile asportando la somma di euro 7.500,00 in denaro contante, un orologio, monili in oro e due buoni fruttiferi postali del valore di 9.500,00 euro. Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse così come formulate, saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento. Segui ZON.IT su Google News.

