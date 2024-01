Bellinazzo | “Milan agli arabi? Ci sono contatti | ma RedBird cerca soci”

Gli affari delle corporation e la rivolta dei tifosi" del giornalista Marcodel Sole 24 ... Ci stanno dando apporto fondamentale con competenze che non abbiamo nele forse in Italia . ......2 miliardi di euro , una somma simile alla valutazione del. Dopo il prestito di 275 milioni ... il giornalista de Il Sole 24 Ore Marcoha fatto chiarezza sulle difficoltà finanziarie di ...Emissari del fondo Pif a Milano. L’affare dovrebbe concludersi entro la fine della stagione. Il club rossonero non varrebbe meno di 1,6 miliardi I sauditi vogliono comprarsi il Milan, emissari del fon ...Il calcio, piaccia o meno, è anche diplomazia e affari. E in Arabia Saudita la presenza italiana deve essere rafforzata anche tramite il pallone ...