Beatrice Luzzi lascia il Grande Fratello prima della finale? “Non rinnoverà il contratto” | messaggio ai figli e dubbi dei fan

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Il pubblico delpotrebbe non vederein. Alcuni fan dell’attrice avrebbero intravisto questa possibilità dopo le recenti parolegieffina, sollevando ilo che possa non firmare ilin vista dell’allungamento del reality.il? “Nonil”, le ipotesi Una frase, in particolare,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Giselda Torresan non ha perso l’occasione per scagliarsi contro Beatrice Luzzi dopo aver visto una cosa che non le è particolarmente piaciuta. E ... (anticipazionitv)

Giselda Torresan ha commenta to aspramente un video di Beatrice Luzzi che la ritrae mentre balla. In questi giorni Beatrice non sta attraversando ... (metropolitanmagazine)

Lo scherzo di Fiordaliso nella Casa del Grande Fratello ha fatto indispettire. 'Sapete che Vittorio e Greta si sono baciati in sauna ieri sera Non so che tipo di bacio, lei me lo ha detto. Erano soli' , ha spifferato Marina. Scherzo al Grande Fratello,...Tirata in causa da, l'ex gieffina Giselda Torresan, ha tirato una frecciata particolarmente velenosa all'attrice romana. Grande Fratello, Giselda attaccaQuest'ultima, parlando con ...Attimi di tensione al Grande Fratello per Beatrice Luzzi. L'attrice sembra aver avuto un attacco di panico. Ecco cosa è successo.Vittorio e Greta si sono baciati nella notte No, non è successo, ma Fiordaliso si diverte a inventare una storia simile e a raccontarla a Beatrice. Dopo un po', però, la cantante svela la verità, inf ...