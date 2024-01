Bayern Monaco-Werder Brema domenica 21 gennaio 2024 ore 15 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Prima giornata di ritorno in Bundesliga e tocca aldi Tuchel rispondere al Leverkusen nel primo posticipole, con i bavaresi impegnati in casa contro il. Neuer e compagni hanno onorato la memoria di Beckenbauer con il 3 a 0 sull’Hoffenheim e una prova da grande squadra, regolando l’avversario senza troppi problemi e iniziando a mettere pressione sulla capolista. InfoBetting: Scommesse Sportive e

Un colpo con i baffi . Esibiti con fierezza sin dall'arrivo a Villa Stuart, in questa settimana come mai provincia di Napoli , del Napoli : martedì le ... (247.libero)

Dopo la vittoria contro la Fiorentina in Supercoppa Italiana e la qualificazione in finale, la SSC Napoli ha perfezionato il quarto acquisto ... (dailynews24)

Come riporta The Telegraph il Bayern Monaco ha messo gli occhi su Kieran Trippier , terzino destro inglese del Newcastle, ex Tottenham e Atletico... (calciomercato)

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato a DAZN della sua passata esperienza al. Ecco le sue dichiarazioni Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato a DAZN della sua passata esperienza al. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE - "Penso che ...... che lo ha portato a conquistare tre titoli di campione di Germania ; uno di campione d' Italia e tanti altri trofei: su tutti la Champions League nel 2020 con il. Per lui è arrivato ...L’ex centrale del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca è la prima scelta. Dopo un lungo lavoro ai fianchi da parte di Franck Ribery, suo ex compagno di squadra in Baviera, ma anche dello stesso ...Bomba in Serie A: arriva James Rodriguez. L'attaccante lascia il San Paolo e sbarca in Italia. Firmerà per gli acerrimi rivali del Napoli.