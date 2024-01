Basta con le puntuali stangate sui proprietari di veicoli a motore

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Anno nuovo che parte,che arrivano. Sono diventatele raffiche di aumenti che svuotano le già perforate tasche dei cittadini. Basterebbe parlare con la gente per capire quanto l’aria sia pesante. L’elenco dei costi in salita è interminabile e colpisce soprattutto i ceti bassi, i salariati, la fascia di popolazione che quotidianamente fa sempre più fatica a sbarcare il già anoressico lunario. Come presidente dell’ACI di Bergamo mi limito a rilevare e a deprecare quanto sia bastonata la categoria degli automobilisti, camionisti,di. Ogni giorno c’è una cattiva notizia che colpisce il portafoglio e se ne ha prova concreta immediata già quando si va a pagare la tariffa del parcheggio dell’auto: non si può far spallucce quando si passa alla cassa per una sosta. ...

In attesa della diretta serale, slittata per via delle partite della Supercoppa italiana di calcio, dentro la Casa del Grande Fratello il clima è ... (caffeinamagazine)

guerra a Thomas Brooke è tornata all'attacco contro Thomas ma stavolta Hope non l'ha neanche ... È ora di finirlaquesta guerra contro il figliastro , che sta cercando di fare di tutto per ...Venire ricordato per uno che fa giocare bene la squadra e la fa vincere mie avanza ". Europa ... La difesa di De Rossi: " Io mi innamoro di questo lavoroSpalletti, la botta finale me l'ha ...L’ex vippone è stato eliminato per primo dal reality show spagnolo al televoto con Ivana Icardi, ma in studio è scoppiata la polemica con l’opinionista ...Xiaomi Mix Flip è in arrivo per sfidare gli altri flip phone. Come emerso recentemente, sarà il primo pieghevole con supporto alla connettività satellitare. Tutti i dettagli del prossimo foldable Xiao ...