Basta cacche Test del dna alle feci dei cani | dove si rischiano multe da mille euro in Italia

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Certo, non è mai piacevole pestare una merda di cane- tanto per dirla con un francesismo senza troppe allusioni o ridicoli giri di parole -, anche se negli anni ci hanno fatto credere, per digerire meglio lo spiacevole incidente, che addirittura porterebbe fortuna. Sarà, ma la reazione di tutti noi, quando ci accorgiamo del passo falso che affonda rovinandoci la passeggiata relax, lo shopping o la camminata stressata da lavoro, è sempre la stessa: sgomento, poi rabbia e infine imprecazioni ad libitum. Il problema è sentito un po' ovunque, ovvio, ma c'è una parte d'in cui la faccenda è andata oltre, diventando una specie di ossessione. Provate a portare a passeggio un cane in Alto Adige e ve ne accorgerete. Vi scruteranno con sospetto e diffidenza, sempre che non vi fermino e vi chiedano- sfacciatamente- se siete in regola con il Dna. Sì, perché la questione ...