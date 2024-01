Basta auto elettriche | dicono dal Giappone | e intanto l' Europa si inchina a Greta

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Sempre meno, ma ogni tanto tornano vivide le immagini vergognose dei governanti del mondo, nessuno escluso, inginocchiati di fronte a una sedicenne fanatica comeThunberg. Prosternati di fronte ai suoi deliri sull’azzeramento delle emissioni di Co2 entro otto-dieci anni. Alle sue bizzarre mattane secondo le quali sarebbe possibile rinunciare in tempi brevissimi a petrolio, carbone e nucleare sostituendoli con l’energia solare e eolica. Scemenze sesquipedali che l’industriamobilisticase, in effetti non proprio un lobby di poeti, ha messo ieri alla berlina annunciando al mondo che non produrrà più una solaelettrica, dicasi una, costruire la quale comporta l’utilizzo di quantità mostruose di energie fossili e produce inquinamento a livelli inauditi. Proprio mentre l’, ...

... "Ora, voglio rifarmi una vita da sola col mio bambino", le sue parole piene di rabbia e di ... "Puoi chiedere scusa se per errore hai urtato lo specchietto della mia. Non puoi chiedere scusa ...E ovviamente l'- educazione della nostra eroina freak , non impastoiata dalle norme sociali, è ...toccarti in mezzo alle gambe per trovare la felicità. In due magari è anche meglio. Seguendo ...Giulia Tramontano voleva lasciare Alessandro Impagnatiello e rifarsi una vita da sola, con il bambino che portava in grembo. A dimostrare la decisione della giovane c'è un messaggio ...Il record della Opel Astra diesel di Luigi Cella, 48 anni, di Portogruaro: «Il viaggio più bello Quello fino a Rotterdam» ...