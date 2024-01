Basket | Serie A2 2023 2024 | Trapani vince anche a Torino | Trieste cade contro Cividale

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Terza vittoria di fila per, che nell’anticipo della 20^ giornata dellaA2diha sconfitto per 81-66 la più quotata. Match in discesa fin da subito per la squadra di casa, che ha chiuso il primo quarto avanti di 12 lunghezze ed è andata a riposo sul +22. Niente da fare per gli ospiti nonostante il tentativo di rimonta abbozzato. Miglior realizzatore della serata Brooks con 17 punti, seguito da Filloy con 15. RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE Nell’altra sfida della serata,ha superato per 93-92 ilin un match al cardiopalma. Nonostante un vantaggio di +16 nell’ultimo e decisivo quarto, la squadra ospite ha subito un parziale di 16-2 ed ha rischiato di gettare alle ortiche ...

La Virtus Bologna trionfa per 103-76 contro Brindisi , nel match valido per la sedicesima giornata di Serie A1. I vincitori si preparano ora per ... (sportface)

La RivierabancaRimini torna al Flaminio per il secondo match casalingo consecutivo. Nel match valido per il 20° turno dellaA2 i biancorossi saranno opposti alla Hdl Nardò , squadra attualmente a quota ...Quarta giornata girone di andata diB in carrozzina: c'è Nts InformaticaRimini - Cus Padova Antenore Energia. Tornati da Vicenza sconfitti da una delle due capolista del torneo che viaggiano a punteggio pieno, Nts ...La Rivierabanca Basket Rimini torna al Flaminio per il secondo match casalingo consecutivo. Nel match valido per il 20° turno della serie A2 i biancorossi saranno opposti alla Hdl Nardò, squadra ...Se domani sera alle 15.30 la Dinamo Lab vince o perde con scarto non superiore ai 19 punti chiude in testa il girone B della serie A di basket in carrozzina. E affronterà nei playoff scudetto la ...