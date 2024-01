Bari | UFFICIALE l'arrivo di Puscas dal Genoa

rinnovo in casa Bari . Come annunciato sul sito UFFICIALE dei biancorossi, il centrocampista Nicola Bellomo ha firmato un nuovo contratto con... (calciomercato)

L'Hellas Verona comunica di aver ceduto in prestito al Bari (serie B) l'attaccante sierraleonese Yayah Kallon , classe 2001 ex Genoa.... (calciomercato)

Puscas torna adopo l'esperienza nel torneo di serie B 2015 - 16, dove arrivava in prestito dall'Inter: ottenne 18 presenze e 5 gol.La seconda a Cassano delle Murge () presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Errico situato ... Tutte le informazioni sul sitohttps://www.superenalotto.it/Il Bari, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato di avere acquisito per la stagione in corso l'attaccante rossoblù George Puscas. Il giocatore si trasferisce in Puglia con la formula del ...Quinta operazione in entrata dell'Ascoli nella sessione invernale di calciomercato. Dal Milan arriva in prestito secco fino al termine del campionato il 25enne portiere colombiano Devis Vasquez, che ...