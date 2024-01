Barella | non fare come Biraghi Inter-Lazio con un peso enorme!

Leggi su inter-news

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Nicolòstasera sarà titolare in, ma dovrà giocare con unenorme. Rischia la squalificasuccesso a Cristiano. SQUALIFICA – Nicològiocheràcon una diffida sulle spalle. Il calciatore è stato ammonito quattro volte in campionato e, per il regolamento speciale della Lega, in questo caso rischia la squalifica anche in Arabia Saudita. Nonostante sarà una competizione diversa, ossia la Supercoppa Italiana, i giocatori in diffida dovranno stare in campo con un solo pensiero: evitare un’ammonizione. Questo pervale sia per questa che per la prossima partita in caso di qualificazione alla finale. Ieri in Napoli–Fiorentina c’è stato il primo caso di squalifica di ...