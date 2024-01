Barbara D’Urso | Quanto Prende Di Pensione!

(Di venerdì 19 gennaio 2024)di pensione: la nota conduttrice ha rilasciato un’intervista dopo mesi e ha parlato, tra le altre cose, anche della sua pensione. Eccoriscuote ogni mese e che cosa ha detto!è stata molto chiacchierata negli ultimi mesi per via dell’improvvisa decisione di Mediaset di sostituirla con Myrta Merlino, nella sua storica trasmissione Pomeriggio Cinque. La, da allora, non è più apparsa in televisione. Proprio lei ha parlato, rompendo il silenzio, della sua pensione e in tanti si sono chiesti aammonti la cifra che può ottenere ogni mese.: le sue dichiarazioni sulla...

Barbara D’Urso è sempre più vicina a Mamma Rai, sebbene sembra che per lei non ci sia alcun programma in attesa del suo arrivo. Il gesto social non ... (donnapop)

Dove andrà a finireÈ un carosello che va avanti da mesi, ormai, e ogni giorno c'è chi la spara grossa: tra chi la voleva impegnata nelle piattaforme di streaming (non si sa a fare cosa), chi a condurre ...In sostanza, rispetto alla versione classica del reality, in questo caso si arriva in casa in coppia: l'ex tronista sceglie Ivana Icardi (ex concorrente del GF died ex concorrente di ...