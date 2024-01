Bambino di 10 anni morso da uno squalo in una piscina di un hotel di lusso

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Tragedia sfiorata all’Atlantis Bahamas, un resort diche si trova a Paradise Island. Undi appena 10, originario dello Stato USA del Maryland, è stato azzannato da unocon cui voleva giocare. Tra le attrazioni offerte dal resort c’è infatti anche il servizio della ‘passeggiata con gli squali’ in una delle sue piscine. Il video pubblicato da TMZ di quanto accaduto mette i brividi.Leggi anche: Matteo attaccato dallo, il padre: “Lucarelli chiedeva i preventivi mentre mio figlio era intubato in terapia intensiva” L’incidente è avvenuto nella giornata di lunedì 15 gennaio. La Royal Bahamas Police ha reso noto che ilè statoalla gamba destra dalloed è stato portato in ospedale in “condizioni ...

Un bambino di 10 anni è stato ferito da uno squalo in un resort delle Bahamas e ora è ricoverato in ospedale in condizioni stabili. Il bimbo era in ... (metropolitanmagazine)

"Quando erolo faceva mio zio nei giorni di festa, poteva impiegarci anche un pomeriggio ... è l'albero di castagno che sorge nel prato davanti all'agriturismo, in 300di vita ha visto la ...Il film di Antoine Fuqua , l'attesissimo biopic su Michael Jackson di cui si parla da, ha un nuovo protagonista. Juliano Krue Valdi , un enfant progide di 9diventato celebre su Tiktok e Instagram per i suoi balli "alla Jacko", è stato scelto per interpretare la popstar ragazzino ai tempi dei Jackson 5. "Questa opportunità è davvero importante per me ...Madre e figlia si sono ritrovate dopo ben oltre quarant'anni: "C'è stata subito un'intesa bellissima".È la storia di Anna e Valentina, che si sono incontrate per la prima volta dieci mesi fa, il 24 ma ...In Inghilterra i corpi senza vita di Kenneth Battersby, 60 anni, e di suo figlio Bronson di due sono stati ... Secondo i risultati dell’autopsia, il bambino sarebbe morto per disidratazione e fame ed ...