Baby Gang condannata per sparatoria a Milano

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Roma, 19 gen – Come “arcaici cacciatori si facevano ritrarre accanto a prede animali esanimi”: il Tribunale didescrive nelle motivazioni del verdetto l’atteggiamento e le condotte dei noti trapper e dei giovani della loro crew condannati a metà novembre nel processo con rito abbreviato con al centro la, avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, vicino a corso Como, zona della movida milanese, in cui rimasero feriti due senegalesi, gambizzati a colpi di pistola.In particolare, i giudici della settima penale (Tremolada-Pucci-Gallina), a seguito dell’inchiesta coordinata dal pm Francesca Crupi e condotta da polizia e carabinieri, hanno condannato, tra gli altri, rispettivamente a 6 anni e 4 mesi e a 5 anni e 2 mesi i trapper Mohamed Lamine Saida, detto ...