Avowed | svelato il periodo d’uscita e altre novità sul gameplay

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Durante il recente Xbox Developer Direct, Obsidian Entertainment ha mostrato un lungo approfondimento suldie ne hailè un nuovo gioco di ruolo in prima persona in sviluppo da parte di Obsidian Entertainment. Il titolo si era già mostrato qualche mese fa con un soddisfacente trailer dima, in occasione dell’Xbox Developer Direct, sono state svelate ulteriori informazioni. Durante l’evento infatti è stato mostrato un lungo approfondimento sule inoltre è statoildi. Tantoin vista dell’uscita diDurante l’Xbox Developer Direct abbiamo ...

Durante il Developer_Direct, Xbox hauna lineup elettrizzante per il 2024 con giochi di Obsidian Entertainment, Ninja Theory, ...: sviluppato da Obsidian Entertainment, questo RPG d'...... e visto che, S. T. A. L. K. E. R. 2 , Ark 2 e South of Midnight dovrebbero arrivare nella ... "Lo showcase Xbox dello scorso anno hail periodo di uscita di Senua's Saga: Hellblade 2 , e ...Xbox ha affidato ad Obsidian il compito di aprire le danze del suo Developer Direct, presentando in apertura di show l'atteso action-RPG Awoved. A chiusura di un contributo di una decina di minuti Il ...In grande spolvero e tutto fuorché una reliquia: il vero reperto dell’Xbox Developer Direct è il trailer di Indiana Jones e l’Antico Cerchio.