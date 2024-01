Avowed | mostrato il GDR di Obsidian ed è fantastico

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Presentato all’inizio dell’evento Developer Direct,è il nuovo gioco diEntertainment in esclusiva per Xbox Serie X\S e PC, oltre ai possessori di Game Pass, e hail nuovo trailer di gioco sul combattimento, le scelte del giocatore e il periodo di uscita. Era già statocon un video di gameplay la scorsa estate, ma risultava ancora molto sporco e acerbo. Ora ecco che arriva un nuovo trailer che mostra tutte le sue potenzialità. Senza dubbio è lungi dall’essere pronto e il team impiegherà i prossimi mesi per migliorarlo dal punto di vista tecnico fino all’uscita fissata per l’autunno 2024. Immagine di gioco di, fonte: Xbox Game StudiosL’ambientazione è la stessa dei giochi di Pillars of Eternity, nelle Terre Viventi in cui ogni animale e mostro può essere letale. ...

Lato gameplay,risulta estremamente simile ai giochi di The Elder Scrolls , un po' come The ... In basso potete dare un'occhiata al video gameplaydurante l'evento Xbox.Lato gameplay,risulta estremamente simile ai giochi di The Elder Scrolls , un po' come The ... In basso potete dare un'occhiata al video gameplaydurante l'evento Xbox.Avowed: combattimento, nemici e quest nel nuovo video | L'action RPG di Obsidian sarà disponibile su PC e Xbox nel 2024.Xbox ha affidato ad Obsidian il compito di aprire le danze del suo Developer Direct, presentando in apertura di show l'atteso action-RPG Awoved. A chiusura di un contributo di una decina di minuti Il ...