Avete già visto giocare il Mantova di Possanzini?

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Nella seconda metà degli anni ’50 ilfu protagonista di una miracolosa scalata dalla quinta divisione del calcio italiano alla Serie A. Quella squadra, guidata in panchina da Edmondo Fabbri – futuro CT dell’Italia ai Mondiali d’Inghilterra – e costruita da Italo Allodi – architetto, tra le altre, della “Grande Inter” – per le vittorie e la qualità del gioco espresso si meritò l’appellativo di “Piccolo Brasile”. Dopo più di mezzo secolo oggi “i virgiliani” vivono un altro momento di grande splendore. Ilguida il girone A di Serie C con 51 punti in 21 partite e 7 lunghezze di vantaggio sulla seconda, il Padova, sconfitto con un clamoroso 0-5 in trasferta proprio nello scontro diretto della scorsa settimana. Anche oggi, come allora, gioca un calcio offensivo e divertente. L’allenatore è Davide, collaboratore ...