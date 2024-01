Autonomia differenziata | la frustata di Cassese

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Sta facendo molto discutere la posizione assunta da un giurista e opinionista di primo piano come Sabinosull’impatto che può avere l’delle regioni sull’assetto del nostro Paese. A maggior ragione perché l’ex giudice della Corte costituzionale e già ministro della Funzione pubblica presiede adesso il Comitato che deve individuare i livelli essenziali delle prestazioni che sono al centro del dibattito culturale e della battaglia politica. L’affermazione dei Lep – i livelli essenziali delle prestazioni, appunto – dovrebbe garantire uguali diritti e stesso trattamento a tutti i cittadini italiani, indipendentemente da dove nascono e dove operano. È a tutti evidente, e a parole sono tutti d’accordo, che questo sia il punto di partenza per qualsiasi ipotesi di rafforzamento delle competenze territoriali per ...