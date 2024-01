Auto esce di strada e si ribalta | un morto e diversi feriti | la terribile dinamica dell’incidente

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Drammatico bilancio per un incidentele che si è verificato nel pomeriggio del 19 gennaio lungo la statale 197 tra San Gavino Monreale e Guspini: nello scontro una persona ha perso la vita e altre tre sono rimaste ferite. La vittima è un turista francese di 59 anni, Alain Jules Cools.altri due francesi e il titolare di un agriturismo di Guspini. L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 12,400. I quattro viaggiavano a bordo di un’che per cause ancora da accertare è finita fuorindosi. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri di San Gavino e del Radiomobile della Compagnia di Villacidro, i vigili del fuoco, l ambulanze del 118 e l’Elisoccorso. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti. Ti potrebbe interessare anche:contro ...

L'auto è finita contro un ponticello in cemento a lato della carreggiata. Violentissimo l'impatto che, in un primo momento, aveva portato i soccorsi a inviare sul posto l'elisoccorso di Treviso