Auto elettriche al gelo fanno fiasco E la sinistra vuole pure tassarle

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 19 gennaio 2024) La politica dellapropone con slogan martellanti idee green per una “società nuova e sostenibile”, ma il rischio è quello di realizzare un “modello insostenibile” per tutti i cittadini non solo da un punto di vista economico, ma anche sul piano della sicurezza e della quotidianità. In un duro periodo di crisi economica e con l’aumento generale del costo della vita, le misure destinate all’acquisto di vetturee ristrutturazione in chiave ecologica delle case di proprietà attraverso l’imposizione di onerosi costi, potrebbero devastare le finanze di molte famiglie e singoli. Ma oltre al danno come al solito è presente la beffa. Sul livello della sicurezza, per quanto riguarda le. Avevo già nel settembre 2023 evidenziato diversi pericoli, dal controllo da remoto dei veicoli elettrici e ...