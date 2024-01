Auto contro la folla al Motor Bike Expo di Verona | almeno 10 feriti | nessuno di loro è grave

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Una tragedia sfiorata e tantissima paura hanno segnato l’edizione 2024 deldi. Durante la manifestazione, infatti,dieci persone sono rimaste ferite quando uno degli stuntman che si stava esibendo in pista ha improvvisamente perso illlo della vettura sulla quale viaggiava, piombando con violenzale transenne dietro le quali si trovavano alcuni spettatori. Per fortuna, stando a quanto comunicato dagli organizzatoridei coinvolti sarebbe in gravi condizioni. L’incidente si è verificato poco dopo le 13 del 19 gennaio 2024.Stando a una prima ricostruzione e ai video diffusi in rete, sembra che l’sia finita a ridosso delle tribune, facendo cadere una decina di spettatori che ...

