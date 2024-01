Australian Open | Tsitsipas e Fritz agli ottavi

(Di venerdì 19 gennaio 2024) (Adnkronos) – Proseguono la loro corsa, primo Slam della stagione, il greco Stefanose lo statunitense Taylorche raggiungono glidi finale. Il greco, testa di serie numero 7, si è imposto 6-3, 6-0, 6-4 sul francese Luca Van Assche in poco più di due ore e affronterà proprio, numero 12 del tabellone che ha battuto in rimontato in quattro set Fabian Marozsan 3-6, 6-4, 6-2, 6-2. Anche Jannik Sinnerdi finale. L’azzurro 22enne, numero 4 del mondo e del tabellone, nel terzo turno del singolare maschile ha superato l’argentino Sebastian Baez, testa di serie numero 26, per 6-0, 6-1, 6-3 in 1h52?. Sinner archivia la pratica con 6 ace e il 64% di prime palle, senza aver bisogno ...

Nei precedenti complessivi, Sinner è avanti 2 - 1, avendo vinto anche la sfida disputata sempre nel 2021 nel Great Ocean Road (torneo disputato a Melbourne in preparazione all'). ...Il giovane azzurro sfiderà Alex De Minaur per conquistare un posto agli ottavi degli. Match complicato per Cobolli, contro il beniamino di casa e numero 10 del ranking. Segui la ...Il giocatore altoatesino parla in conferenza stampa dopo il successo contro Baez: "Mi piace giocare a mezzogiorno" ...Battuto l'argentino ora l'azzurro affronterà il russo Karen Khachanov. 'Mi sento benissimo e sono molto felice di come sto' ...